Как правильно заряжать телефон

По мнению эксперта, лучше не оставлять смартфон на зарядке ночью.

Ежедневная зарядка постепенно уменьшает емкость аккумулятора, поэтому со временем смартфон разряжается гораздо быстрее, чем в первые месяцы после покупки, передает zakon.kz.

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала rg.ru, как правильно заряжать смартфон и добиться меньшего износа аккумулятора.

Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15% (когда смартфон сам напоминает, что он скоро разрядится). Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%. Полная разрядка смартфона до нуля не увеличит срок его эксплуатации и не имеет смысла, - объяснила она.

По ее мнению, лучше не оставлять смартфон на зарядке ночью.

На ночь зарядку лучше не оставлять, а заряжать перед сном заранее и потом включать экономный режим, - отметила эксперт.

Как считает специалист, продлит долголетие аккумулятора использование оригинальных адаптеров.

Используйте только заводские адаптеры питания, а не "универсальные зарядки" из Китая. Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой, - уверена она.

По ее словам, если телефон стал разряжаться быстрее, нужно проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках (может быть дело в каком-то новом приложении).

Лучше не пытаться заряжать гаджет, если проблема с батареей стала ощутимой, а отнести его в ремонт, - заключила Насибулина.

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