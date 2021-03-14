Около 300 человек находились в баре, несмотря на карантин в Нур-Султане

Посетители не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим.

Мониторинговые группы по выявлению и недопущению нарушений карантинных ограничений продолжают работать в усиленном режиме в Нур-Султане. 14 марта в 02:00 в одном из столичных баров, который нарушил установленный режим работы, одновременно находилось до 300 посетителей, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Bla Bla Bar, расположенный на левобережье столицы, несмотря на карантинные ограничения, работал после полуночи. Прибыв на место, мониторинговая группа зафиксировала нахождение в заведении около 300 человек. Посетители не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Материал направлен в РГУ "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Есильского района" для принятия административных мер согласно ст. 425 КоАП РК, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что нарушение карантина выявили в четырех районах столицы.

в районе Есиль – бар Zima;

в районе Алматы – компьютерный клуб "Достар" и караоке-клубы "Мэнсон" и "Жаным сол";

в Сарыаркинском районе – сауна "Тамшы" (продолжала работать после 00:00), кафе "Казыгурт" (за несоблюдение карантина привлекли к ответственности);

в районе Байконыр – караоке зал Mezzo.

С 10 марта Нур-Султан находится в "красной" зоне по оценке эпидситуации.

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