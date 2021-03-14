Пьяная женщина убила сожителя тарелкой

По данным пресс-службы городского суда, подсудимая полностью признала свою вину.

Жительница Башкирии убила сожителя тарелкой, передает zakon.kz.

Как сообщает bashinform.ru, в городе Салавате в сентябре прошлого года между обвиняемой и ее сожителем произошла ссора. Будучи пьяной, она взяла со стола стеклянную тарелку и ударила ею сожителя в висок. В итоге, мужчина умер на месте происшествия от кровотечения, которое произошло из-за ушибленной раны головы.

По данным пресс-службы городского суда, подсудимая полностью признала свою вину, при этом она заявила, что сожитель регулярно избивал ее на почве ревности. В день убийства нетрезвый мужчина вновь начал предъявлять ей претензии на почве ревности, три раза ударил кулаком по голове, нецензурно оскорблял сожительницу. Ей стало обидно и, взяв тарелку, она с размаху ударила его в область правого виска. После ссоры женщина ушла из квартиры.

Отмечается, что суд признал женщину виновной по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

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