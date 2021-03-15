Угрозу выявили в любимых многими добавках для кофе

По мнению экспертов, это порционные сливки, ароматизированные сиропы и сгущенное молоко.

Кофе является одним из самых популярных напитков. Многие употребляют его регулярно. Однако стало известно, какие добавки, любимые многими, могут нанести серьезный вред организму, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Порционные сливки

Порционные сливки удобны для ресторанов, однако многие специалисты призывают отказаться от их употребления. Зачастую, чтобы сохранить свежесть продукта, производители используют синтетические добавки в качестве консервантов. Одной из наиболее популярных является фосфат натрия.

Большинство людей потребляют гораздо больше фосфора, чем им нужно, что может иметь неблагоприятные последствия для здоровья почек, костей и сердечно-сосудистой системы, - заявили представители Центра науки в интересах общества.

Ароматизированные сиропы

К списку опасных добавок для кофе специалисты включили и ароматизированные сиропы. Они отмечают, что в этом случае угроза исходит от большого количества сахара в продукте.

Сгущенное молоко

Обычным ингредиентом вьетнамского кофе со льдом, а также испанского напитка Café Canario является сгущенное молоко. Эксперты убеждены, что оно – один из самых вредных ингредиентов, которые можно добавить в свой утренний напиток.

Отмечается, что сгущенное молоко, как и сиропы, вредно из-за большого количества сахара. Специалисты рекомендуют заменить его несладким растительным молоком – например, миндальным.

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