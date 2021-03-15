Туман накроет Нур-Султан и пять регионов Казахстана

Объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и пяти областях страны, передает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 15 марта в Нур-Султане временами ожидается туман.

В Акмолинской области местами ожидается туман.

В Туркестанской области ожидаются местами туман, гололед, низовая метель, ветер восточный 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман. В Кызылорде временами ожидаются туман.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

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