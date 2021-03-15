Imanbek Roses: казахстанец впервые получил Grammy

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил "Грэмми" за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ребята, почему я такой счастливый? (...) "Грэмми" наш, - сказал он.

Самое прекрасное в карьере музыканта - выиграть Grammy, и мы это сделали!, - написал казахстанец.

Национальная академия искусства и науки звукозаписи вручила "Грэмми" 20-летнему казахстанцу за "лучший ремикс".

Спасибо моей маме, спасибо моему папе, спасибо моей команде, спасибо менеджеру Кирилу, спасибо "Грэмми", - сказал Imanbek после объявления победителя.

63-я церемония вручения наград "Грэмми" транслируется на канале премии в YouTube.

Imanbek получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а рэпер Карлос Сент-Джон поблагодарил жителя Аксу за ремикс.

Ремикс Imanbek "Roses" завоевывал успех во многих странах мира, достигнув первого места как в Австралии, Канаде и в Ирландии и проведя две недели на первом месте в UK Singles Chart. Трек дебютировал на 55-м месте в основном мультижанровом американском хит-параде Billboard Hot 100, где в итоге поднялся до четвертого места. Весной и летом 2020 года сингл 11 недель возглавлял танцевальный чарт Hot Dance/Electronic Songs.

Автор оригинальной песни "Roses" рэпер SAINt JHN рассказывал, что существует несколько ремиксов песни, однако вариант Иманбека "заставил его смеяться".

Imanbek родом из Аксу. Он стал первым казахстанцем, номинированным на "Грэмми".

Выпускник Павлодарского колледжа транспорта и коммуникаций Иманбек Зейкенов не имеет музыкального образования, он чувствует музыку сердцем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!