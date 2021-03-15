Великий пост наступает у православных христиан

Для православных христиан во время Великого поста под запретом употребление мяса, молока и молочных продуктов, яиц, животного масла, сдобы и выпечки.

Православные верующие в понедельник, 15 марта вступают в Великий пост или, как называется этот период в церкви, Святую Четыредесятницу — самый строгий и долгий из всех постов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Пост перед Пасхой появляется у христиан как минимум во II веке. Длился он 40 дней — от Страстной Пятницы до Пасхи. Век спустя в ряде общин начинают поститься уже в течение шести дней до самого главного праздника в христианстве. В IV-V веках церковь рассматривает Великий пост обязательным для верующих. Прообразом ему стало сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне перед тем, как он начал свою проповедь.

Последнее воскресенье перед Великим постом в христианской традиции является кульминацией подготовительного предпостного периода и называется Прощеным воскресеньем. В этот день принято каяться и просить друг у друга прощение за обиды, чтобы освободиться от греха и сосредоточиться на духовной стороне предстоящего поста. На вечернем богослужении в этот день настоятели просят прощения у прихожан, которые делают то же самое.

Согласно церковному учению, смысловое наполнение поста связано, прежде всего, с покаянием. "Покаяние" — перевод на русский язык греческого слова "метанойя", буквальное значение которого — изменение ума, обновление.

На всем протяжении "четыредесятницы" рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. Священнослужители рекомендуют, чтобы в пост пища была простой, но при этом она "не может быть совершенно однообразной — сложно сознательно весь пост питаться одним и тем же".

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