Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо

По данным турецкого минобороны, снаряды запущены из аэродрома Квайрес.

Минобороны Турции утверждает, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо, сообщает zakon.kz со ссылкой на агентство Anadolu.

Ранее проправительственная сирийская газета al-Watan сообщала, что в ночь на понедельник нефтяные автоцистерны в этой части провинции подверглись ракетному удару.

По данным турецкого минобороны, снаряды запущены из аэродрома Квайрес. Они попали по городам Джараблус и Эль-Баб, передает ведомство. По информации агентства, турецкая сторона уведомила Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны Сирии.

Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ. С участием сирийской оппозиции она взяла пограничный город Джараблус на севере САР, а также города Аазаз и Эль-Баб.

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