Токаев подписал указ о создании нового района в Туркестанской области

Из состава города Кентау будут выделены несколько сельских округов.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Туркестанской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Образовать в составе Туркестанской области административно-территориальную единицу район Сауран с административным центром в селе Шорнак путем выделения из состава города Кентау сельских округов Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал, - говорится в тексте постановления.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять необходимые меры для его реализации.

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