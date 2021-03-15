Два гонщика "Астаны" завершили веломногодневку "Париж — Ницца" в тройке лучших

Победителем финального этапа стал швейцарский гонщик команды "EF Education-Nippo" Магнус Корт.

15 марта состоялся заключительный этап многодневной велогонки "Париж — Ницца", сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Победителем финального этапа стал швейцарский гонщик команды "EF Education-Nippo" Магнус Корт, второй и третий результаты — у французов Кристофа Лапорта из "Cofidis, Solutions Crédits" и Пьера Латура из "Total Direct Energie".

Гонщики "Астаны" Йон Исагирре, завершил этап седьмым, и Александр Власов, финишировал 12-м, заняли второе и третье места в генеральной квалификации гонки. Луис Леон Санчес стал 20-м, Маттео Собреро — 59-м, Омар Фраиле — 81-м.Алексей Луценко не смог добраться до финиша этапа.

"Париж — Ницца". Седьмой этапLe Broc — Valdeblore La Colmiane. 119.2 километров

1. Магнус Корт (Швейцария, "EF Education-Nippo") — 2:16:582. Кристоф Лапорт (Франция, "Cofidis, Solutions Crédits")3. Пьер Латур (Франция, "Total Direct Energie")

7. Йон Исагирре (Испания, "Астана")12. Александр Власов (Россия, "Астана")20. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана")59. Маттео Собреро (Италия, "Астана") — +4:1081. Омар Фраиле (Испания, "Астана") — +8:41

Общий зачет:

1. Максимилиан Шахман (Германия, "BORA-hansgrohe") — 28:49:512. Александр Власов (Россия, "Астана") — +0:193. Йон Исагирре (Испания, "Астана") — +0:23

17. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана") — +2:3142. Маттео Собреро (Италия, "Астана") — +24:1550. Омар Фраиле (Испания, "Астана") — +29:19.

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