Песня года по версии "Грэмми" посвящена борьбе с расизмом и Джорджу Флойду

Песня посвящена борьбе с расизмом и протестам, связанным со смертью Джорджа Флойда.

Композиция I Can't Breathe певицы H.E.R победила в почетной номинации "Лучшая песня года" самой престижной музыкальной премии "Грэмми", сообщает zakon.kz.

Песней года по версии "Грэмми" стала I Can't Breathe американки H. E. R , - отметили организаторы церемонии.

Песня 23-летней H.E.R. (настоящее имя – Габриэла Уилсон) посвящена борьбе с расизмом и протестам, связанным со смертью Джорджа Флойда.

Название песни – последние слова, сказанные Флойдом.

Я хочу поговорить о той боли, которую испытывают только чернокожие, - сказала хип-хоп-певица о песни, посвященной убитому Флойду и протестам Black Lives Matter, охватившим США.

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