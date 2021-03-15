Еще 7 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии

На 15 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 129 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 15 марта, сообщает zakon.kz.

На 15 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 129 человек (15 043 КВИ+ и 4 086 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 285 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 844 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 231 пациент, • в состоянии крайней степени тяжести – 51 пациент;•на аппарате ИВЛ – 38 пациентов.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 случаев с летальным исходом от КВИ. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 856.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 13 марта 2021 года зарегистрировано 9 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровел 174 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 49 810, случаев с летальным исходом - 655, всего выздоровели – 45 069 человек.

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