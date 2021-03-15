В Акмолинской области все дороги республиканского значения станут платными

Через столичную область проходят четыре автотрассы.

В АО "НК "КазАвтоЖол" на общественных слушаниях в Акмолинской области сообщили, когда автодороги региона станут платными, сообщает zakon.kz.

Через столичную область проходят четыре автотрассы республиканского значения. Две из них – Нур-Султан-Щучинск и Нур-Султан-Караганда – уже давно являются платными и многополосными.

На оставшихся двух шоссе – Нур-Султан-Павлодар и Нур-Султан-Костанай открытая система платности будет введена уже в текущем году. На восток страны ведет скоростная четырехполосная трасса, а продолжение дороги М-36 до Костаная пока останется двухполосным. Это связано с недостаточной интенсивностью движения автотранспорта, - говорится в сообщении.

Протяженность трассы Нур-Султан-Павлодар – 396 км. Платный участок пройдет через города Павлодар, Экибастуз, Аксу и Ерейментауский район.

Здесь уже установлено 7 арок контроля. Поскольку дорога относится к 1 технической категории, предельная разрешенная скорость движения по ней составит 140 км/ч.

Протяженность дороги Нур-Султан-Костанай – 650 км. На платном участке установлены 9 арок, которые этой весной начнут работать в тестовом режиме.

Владельцы легковых автомобилей не будут оплачивать за проезд, так как участок проходит по дорогам 2 и 3 категорий.

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