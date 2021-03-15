Коронавирус в Казахстане: "зеленая" зона обновилась

В нее перешла Атырауская область, находившаяся ранее в "желтой" зоне.

Еще одна область перешла в "зеленую" зону по коронавирусу, передает zakon.kz.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 марта 2021 года.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы. ⠀В "желтой" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы. В том числе в нее перешла Атырауская область, находившаяся ранее в "желтой" зоне.

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