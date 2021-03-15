Бейонсе получила рекордное число Grammy среди женщин

Она обладательница 28 Grammy.

Американская исполнительница Бейонсе выиграла рекордное количество премий Grammy среди женщин, общее число наград достигло 28, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Снова вершится история. Бейонсе теперь певица с наибольшим количеством наград Grammy - 28, - говорится в заявлении организаторов в Twitter.

Предыдущий рекорд среди женщин принадлежал американской кантри-певице Элисон Краусс, которая является обладательницей 27 самых престижных музыкальных наград. Самое большое количество премий у дирижера Георга Шолти, он становился лауреатом Grammy 31 раз.

Очередная церемония вручения награды Grammy, учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером 14 марта.

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