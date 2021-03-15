Количество банковских карт на руках казахстанцев достигло рекорда

За последние три года количество карт в обращении растет в среднем на 35,7% в год.

На каждого взрослого казахстанца сегодня в среднем приходится четыре карты, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Ranking.kz, на 1 января 2021 года в Казахстане насчитывалось 48 млн платежных карт в обращении — сразу на 49,7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (32 млн).

За последние три года количество карт в обращении растет в среднем на 35,7% в год. Соответственно растет и число держателей этих карт. Так, в 2020 году показатель увеличился на 31,6%, до 39,2 млн.

Сегодня на каждого взрослого казахстанца (от 16 лет и старше) приходится почти четыре платежные карты.

Абсолютный лидер по этому показателю — финцентр, Алматы: здесь каждый житель обладает в среднем 9 картами. Тем временем на каждого жителя Нур-Султана приходится почти 6 карт.

Как отмечают эксперты, основная доля карт в обращении — более 67% — традиционно приходится на международные платежные системы Mastercard и VISA.

Аналитики уточнили, что в 2020 году с использованием платежных карт было проведено 2,9 млрд безналичных транзакций на общую сумму 35,3 трлн тг. За год объем безналичных платежей вырос сразу в 2,4 раза.

Основная доля безналичных операций на территории в 2020 году проведена онлайн — 81,4% от общего объема безналичных платежей. За год количество пользователей онлайн-сервисов банков увеличилось на 45,8%, до 28,7 млн (годом ранее — 19,7 млн пользователей).

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