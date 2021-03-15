Камалжан Надыров получил новую должность

С июня по октябрь 2020 года он был руководителем Управления общественного здоровья Алматы.

Камалжан Надыров назначен председателем правления Республиканского центра развития здравоохранения МЗ РК, передает zakon.kz.

Надыров Камалжан Талгатович родился 27 февраля 1983 года, имеет два высших образования – медицинское и экономическое.

Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, университет Туран. Обучался в магистратуре Высшей школы общественного здравоохранения. Окончил бизнес школу Назарбаев Университета по направлению Execuitive MBA. В разные годы проходил обучение в Duke University, "The Fuqua School of Business" (США), "Parkway College" (Сингапур), группа клиник "Florence Nightingale" (Турция),"Social Health Insurance system" (Германия). С 2007 по 2014 год работал клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора в Научном центре урологии им. академика Б. У. Джарбусынова.

С 2014-2016 гг. работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

С 2016 по 2017 год возглавлял Республиканский диагностический центр — "University Medical Center".

В 2017-2019 годах руководил Управлением общественного здравоохранения города Астаны, в 2019-2020 гг. занимал должность вице-министра здравоохранения РК, с июня по октябрь 2020 года был руководителем Управления общественного здоровья г.Алматы.РЦРЗ - экспертная организация в области развития системы здравоохранения, основной миссией которого является - Развитие национальной системы здравоохранения, повышение ее конкурентоспособности путём методологического сопровождения принимаемых в области здравоохранения решений.

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