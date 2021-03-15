"Желтое" предупреждение. Песчаная буря обрушилась на Пекин

В некоторых районах загрязнение в 160 раз превышает максимально допустимую норму.

Сильная песчаная буря обрушилась на Пекин утром 15 марта, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, это привело к сильному загрязнению воздуха и пробкам на дорогах.

Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды отмечает, что концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8 000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр.

Песчаная буря привела к пробкам на дорогах, видимость в городе не превышает 1 тыс. м. Власти Пекина уже объявили желтый уровень опасности в связи с пылевой бурей, рекомендовали отменить мероприятия на открытом воздухе, а также без крайней необходимости не выходить на улицу.

Согласно прогнозам метеорологов, буря продлится до утра вторника. Помимо Пекина она также затронет другие северные районы Китая, в частности автономный район Внутренняя Монголия, Тяньцзинь, провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй.

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Кроме того, из-за бури шесть человек погибли в Монголии - более 80 пропали без вести. Непогода свирепствует в стране еще с 13 марта.

Специалисты пытаются разобраться в источниках пылевых бурь, при этом часть из них отстаивает естественные причины - сильные ветры, приносящие массы мельчайшего песка. Но некоторые экологи считают, что пылевые бури усилились из-за многочисленных заброшенных шахт в пустынных и полупустынных районах Внутренней Монголии, а также ввиду неконтролируемой вырубки деревьев на севере страны в 60-70-х годах прошлого века.

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