Казахстанка высказалась о "домашнем" Кубке мира по фристайлу

Она выиграла бронзу.

Сборная Казахстана по фристайлу на позитивной ноте завершила сезон. В минувший уик-энд в Алматы на "Шымбулаке" состоялся финальный этап Кубка мира-2020/21 по фристайлу-лыжной акробатике, где наша соотечественница смогла завоевать бронзовую медаль, передает zakon.kz.

Соревнования Кубка мира прошли 13 марта, спустя день после завершения Чемпионата мира по фристайлу, который прошел здесь же, в Алматы. Если на мировом первенстве наши соотечественницы сумели войти лишь в Топ-10, но остались без наград, то на финальном этапе Кубке мира Жанбота Алдабергенова выиграла бронзовую медаль. В главном финале казахстанка с очень дорогим прыжком "бэк лэй-фул фул" заработала 84,99 баллов. Выше нее оказались россиянка Любовь Никитина (86,36 баллов) и спортсменка из Канады Мэрион Тэно (89.88 баллов). выигравшие серебряную и золотую медали соответственно.

Для меня мой сезон закончился. Увы, на Чемпионате мира не получилось занять призовое место, так как было сильное волнение. Но, в финальном этапе Кубка мира мы смогли собраться с силами и выступили отлично – заняли третье место. Своим результатом я очень довольна, потому что фристайл-акробатика – это очень сложная дисциплина. - сказала Жанбота Алдабергенова на пресс-конференции.

В общем зачете Кубка мира-2020/21 Жанбота Алдабергенова стала 12-й. Обладателями Хрустальных глобусов, которые вручаются за победу в общем зачете Кубка мира, стали Максим Буров (Россия) и Лаура Пил (Австралия)

На 14 марта на Шымбулаке были запланированы соревнования Кубка мира в параллельном могуле, но их отменили из-за плохой погоды. Ранее на чемпионате мира казахстанские могулисты выиграли 3 медали - 1 серебряную и 2 бронзовые.

Альберт Ахметов

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