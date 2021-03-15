Как и кому платить налоги с дохода от продажи недвижимости

Доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой реализации имущества и ценой его приобретения.

Порядок уплаты налогов с прироста стоимости при продаже физическими лицами недвижимого имуществ, разъяснили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

Следует помнить, что имущественный доход возникает в случае возникновения прироста стоимости при реализации жилищ (квартиры, индивидуальные жилые дома, комнаты в общежитие), дач, земельных участков под ИЖС, садовых участков, объектов личного подсобного хозяйства, гаражей, исключительно находящихся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности на такие объекты, - отметили в КГД.

Однако, как пояснили в ведомстве, при реализации коммерческих объектов либо земельных участков, предназначенных для строительства таких объектов, имущественный доход в виде прироста стоимости возникает вне зависимости от срока владения такой недвижимостью.

Таким образом, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой реализации имущества и ценой его приобретения.

В каких случаях применима рыночная стоимость

Рыночная стоимость применима в случаях, когда имущество получено в виде наследования, благотворительной помощи, или при реализации индивидуального жилого дома, построенного самостоятельно.

Важно помнить, что рыночная стоимость на дату возникновения права собственности должна быть определена не позднее срока, установленного для представления декларации по индивидуальному подоходному налогу за налоговый период, в котором реализовано такое имущество, т. е. не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество, - отметили в комитете.

Как определяется прирост стоимости

В случае отсутствия рыночной стоимости, либо при несоблюдении срока определения рыночной стоимости, а также в других случаях отсутствия стоимости приобретения (при получении недвижимости в дар, если в договоре мены не указана стоимость имущества) необходимо учесть следующее.

Доходом от прироста стоимости будет являться:

в случаях реализации квартиры, индивидуального жилого дома, комнаты в общежитие, дач, объектов личного подсобного хозяйства, гаражей – положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и оценочной стоимостью. При этом оценочной стоимостью является стоимость, определенная для исчисления налога на имущество Государственной корпорацией "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности;

в случаях реализации земельных участков, садовых участков – положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и кадастровой (оценочной) стоимостью земельного участка;

в случаях реализации коммерческой недвижимости - цена (стоимость) реализации.

Исчисление ИПН с таких доходов производится физлицом самостоятельно по ставке 10% и подлежит уплате не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход.

Декларацию по ИПН (форма 240.00) нужно представить в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен имущественный доход.

Если доход получен в 2020 году, то декларация представляется не позднее 31 марта 2021 года, подоходный налог уплачивается не позднее 10 апреля 2021 года.

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