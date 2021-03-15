Около 70% преступлений в отношении несовершеннолетних совершаются дома и лицами из близкого окружения ребенка.

Насилия над детьми носят скрытый характер и родители узнают об этом спустя некоторое время, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент zakon.kz.

Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних за последние 5 лет сократилось в 1,5 раза. С 1 225 в 2015 году до 825 в 2020 году. Однако, к сожалению, несмотря на проводимую работу и значительное ужесточение законодательства, подобные посягательства продолжают иметь место. Такие преступления носят скрытый, латентный характер и даже родители порой узнают о совершенном насилии над ребенком спустя некоторое время, — сообщил Алексей Милюк.

По его словам, около 70% преступлений в отношении несовершеннолетних совершаются дома и лицами из близкого окружения ребенка.

Он добавил, что усложняет механизм выявления подобных фактов еще и боязнь общественного порицания, когда жертвы и их родители, пытаются придать ситуации видимость благополучия.

Каждое второе преступление, совершенное в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних совершается в жилищах, куда доступ полиции ограничен. В 30% случаях, преступные действия удалось зафиксировать при сверках с органами здравоохранения уже по фактам ранней беременности. В то же время, в результате проводимой разъяснительной работы граждане стали больше обращаться в полицию по таким фактам, — уточнил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.

По информации министерства, по заявлениям граждан в 2020 году зарегистрировано свыше трети преступлений против половой неприкосновенности детей, которые были совершены в более поздние годы.

Анализ показывает, что условиями, способствующими совершению преступлений в отношении несовершеннолетних все также являются отсутствие контроля за своими детьми со стороны родителей, а нередко и простая беспечность. Также во многих случаях насилию предшествует неблагополучие в семье, социальная неустроенность, низкие моральные качества и злоупотребление алкоголем. Сегодня на учетах полиции состоит свыше 7 тыс. неблагополучных семей, где воспитывается более 11 тыс. детей. Ежегодно к административной ответственности привлекается свыше 40 тыс. нерадивых родителей и законных представителей, — отметил Милюк.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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