В Казахстане потеплеет 

Ожидается погода без осадков.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 16-18 марта, сообщает zakon.kz.

С продвижением высотного гребня с запада на восток, ожидается повышение температуры воздуха на всей территории Казахстана. Так же с отрогом антициклона на большей части страны - погода без осадков, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Лишь в начале недели в восточной части, а затем на западе республики местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, усиление ветра.

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