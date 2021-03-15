Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Казахстане потеплеет 

Фото: wikimedia.org 15 марта 2021, 12:21

Ожидается погода без осадков.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 16-18 марта, сообщает zakon.kz.

С продвижением высотного гребня с запада на восток, ожидается повышение температуры воздуха на всей территории Казахстана. Так же с отрогом антициклона на большей части страны - погода без осадков, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Лишь в начале недели в восточной части, а затем на западе республики местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, усиление ветра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Алматы ждет новый локдаун?
Обнаружен очаг новых возможных вирусов и страшных заболеваний в Китае