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Крушение самолета КНБ. В каком состоянии пострадавшие

Фото: Pixabay 15 марта 2021, 12:37

Один из пациентов находится на искусственной вентиляции легких.

Заведующий реанимационным отделением ГКБ №4 Алматы Жандос Даулетбеков рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолета погранслужбы КНБ, передает zakon.kz.

По его словам, изменений пока нет.

Лечение продолжается, состояние очень тяжелое. Один из пациентов находится на искусственной вентиляции легких. О прогнозах говорить рано. Медикаментов достаточно. Все ведущие специалисты были приглашены ночью, дали консультации, - сказал Даулетбеков.

13 марта под Алматы упал военный самолет. Четверо погибли, двоих пострадавших доставили в больницу.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования. Он поручил выяснить причины авиакатастрофы.

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