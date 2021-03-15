Триумфаторов Чемпионата и Кубка мира по фристайлу чествовали в НОК РК

Сборные показали отличные результаты.

Сборные Казахстана по лыжному фристайлу - могулу и акробатике, получили поздравление от Национального олимпийского комитета по окончании Чемпионата мира и финального этапа Кубка мира, состоявшихся в Алматы, передает zakon.kz.

Спортсменов поздравили генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков и президент Казахстанской Лыжной Ассоциации Диас Сулейменов.

Для сборной по фристайлу-могулу домашнее мировое первенство, прошедшее на Шымбулаке с 8 по 11 марта, оказалось триумфальным. Наша команда выиграла 3 медали. В индивидуальном могуле серебро завоевала Юлия Галышева, бронзу Павел Колмаков, а в параллельном могуле еще одна бронза у 15-летней Анастасии Городко.

Постановлением Правительства обладатели золотых медалей Чемпионатов мира получают по 15 тыс. долларов США, серебряные медалисты – 7 тыс. долларов США, обладатели бронзовых наград награждаются сертификатами на сумму 5 тыс. долларов США. Премии также положены главному тренеру национальной сборной команды по фристайлу-могулу Елене Круглыхиной, а также первым и личным тренерам призеров мирового первенства.

Елена Круглыхина от имени всей команды поблагодарила за поддержку решения о проведении чемпионата мира в Алматы в столь сжатые сроки - Правительство, Министерство культуры и спорта, Национальный олимпийский комитет, а также Национальную лыжную ассоциацию, благодаря которым мировое первенство в стране прошло на самом высоком уровне.

Эти медали - результат большой работы всей команды. Во второй день мы, конечно же, хотели быть с медалями. И настраивали команду так, что каждый к гонке подходил индивидуально, чтобы у всех был шанс. Конечно, эти показатели далеко не предел для наших спортсменов, и мы будем работать дальше. Наши самые главные соревнования - Олимпийские игры, которые пройдут уже менее чем через год, поэтому все сборы и старты — это уже подготовка к Олимпиаде. Но, конечно, мы довольны, что удалось порадовать казахстанских болельщиков на домашнем чемпионате мира, - отметила главный тренер сборной.

Юлия Галышева также поблагодарила казахстанских болельщиков за поддержку.

Мы чувствуем поддержку не только в такие торжественные моменты, но и когда выходим на старт, и когда готовимся к соревнованиям, когда тренируемся. Сейчас нет времени расслабляться, будем работать дальше. Отдельно хотелось бы сказать спасибо за возможность выступать на родной земле, это всегда очень волнительно и ответственно. Организационный комитет проделал большую работу, и от имени всех спортсменов хочется сказать спасибо нашему Национальному Олимпийскому комитету и лично Тимуру Аскаровичу Кулибаеву за то, что несмотря на пандемию, мы практически не прерывали тренировочный процесс, и даже смогли провести домашний чемпионат мира. Для нас, спортсменов, это очень важно, учитывая что во многих странах команды не могут даже полноценно тренироваться. Я очень рада, что могул становится популярнее, что соревнования проходят на постоянной основе в Казахстане. Это все положительно влияет на развитие не только фристайла, но и зимних видов спорта в целом, – сказала Юлия Галышева.

13 марта на Шымбулаке прошел финальный этап Кубка мира-2020/21 по фристайлу-акробатике, на котором бронзовую медаль выиграла Жанбота Алдабергенова.

Спортсменка отметила, что вся команда ощущала поддержку соотечественников на протяжении всех соревновательных дней, и призналась, что эта медаль особенно дорога для нее, так как завоевана на домашней трассе.

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