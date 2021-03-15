Imanbek рассказал, как отпразднует получение Grammy и кто первый об этом узнал

Он сотворил историю.

Казахстанский диджей и музыкант Иманбек Зейкенов впервые рассказал о своих ощущениях после получения Grammy. Он стал первым в истории нашим соотечественником, кому удалось выиграть эту престижнейшую мировую музыкальную премию, передает zakon.kz.

Imanbek признался, что сильно волновался во время церемонии, и для него это было очень спонтанно.

Нам сказали, что церемония должна быть в 4 утра по Казахстану, но на самом деле ее перенесли на 2 часа раньше. Мы бросили все дела, поехали в офис, включили камеры, подготовили. Мы параллельно снимаем документалку обо мне, и вот мы подключились, проверили звук. Нам сказали, в течение 10 минут объявят победителя в моей номинации "Лучший ремикс". Сидела модератор-девушка, общалась с нами именно, не на общем эфире. - заявил Иманбек в эфире российского "Радио Энерджи".

Imanbek сказал, что первой с победой его поздравила девушка, а потом он написал своей маме.

Я сам в шоке. До сих пор не собрался с мыслями. У меня очень смешанные эмоции и чувства, просто уау! Для начала я приеду в Аксу. У казахов есть традиция согым сою — традиционно зарезать лошадь и с близкими сделать наивкуснейший куырдак, национальное блюдо всех мусульман и казахов тоже. Мы соберемся за одним столом и отметим это событие, - заключил казахстанец.

Ночью 15 марта стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Imanbek получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а рэпер Карлос Сент-Джон поблагодарил жителя Аксу за ремикс.

На это историческое событие отреагировал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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