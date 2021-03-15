Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе

В ожидании.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева сообщила о своей беременности, сообщает zakon.kz.

Об этой радостной новости она рассказала на странице в Instagram.

В ожидании, - кратко отметила Джанабаева.

Стоит отметить, что певица ждет третьего малыша. 26 февраля 2004 года она родила сына Константина от Валерия Меладзе, а 2 июля 2014 года родился второй сын Лука.

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