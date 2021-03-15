"Почувствовал себя Головкиным" - Imanbek поблагодарил казахстанцев

Ночью он получил премию Grammy.

Иманбек Зейкенов, который накануне получил премию Grammy в номинации "лучший ремикс", поблагодарил казахстанцев за поддержку, передает zakon.kz.

Ребята, хочу сказать всем тем, кто меня поддерживал большой рахмет, очень приятно. Знаете, на секунду почувствовал себя Геннадием Головкиным, тем человеком, который заставляет просыпаться казахстанцев в такое раннее время, - сказал он на видео, опубликованном на странице sayatnomad в Instagram.

Ночью 15 марта стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Imanbek получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а рэпер Карлос Сент-Джон поблагодарил жителя Аксу за ремикс.

На это историческое событие отреагировал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О том, что известно о первом казахстанце, получившем Grammy, можно прочитать здесь.

Читайте также: Imanbek рассказал, как отпразднует получение Grammy и кто первый об этом узнал

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!