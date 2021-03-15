Председатель республиканской коллегии адвокатов сложила свои полномочия

Новые времена ставят новые задачи.

Председатель республиканской коллегии адвокатов Кадыржан Баймуханова сложила с себя полномочия. Об этом она сообщила в своем заявлении, размещенном на сайте РКА, передает zakon.kz.

Мною 12 марта т.г. принято решение о добровольном сложении полномочий Председателя Республиканской коллегии адвокатов, - говорится в заявлении. - (…) Безусловно, невозможно решить все проблемы разом. Новые времена ставят новые задачи. Уверена, эти задачи также будут успешно разрешены адвокатским сообществом. Наступило время молодых лидеров для решения этих задач. Поэтому я приняла решение о сложении своих полномочий.

Она отметила, что пришла в адвокатуру пришла в 1979 году. С 1997 года решением проблем адвокатуры занималась в Министерстве юстиции. При поддержке руководства министерства и с участием территориальных коллегий адвокатов отстаивала позиции адвокатуры при разработке и принятии того или иного правового акта, затрагивающего интересы адвокатуры.

Шаг за шагом мы добивались расширения прав адвокатов как в уголовном процессе в целом, так и по вопросам оплаты труда адвокатов, участвующих в системе гарантированной государством юридической помощи, - говорится в тексте.

Кадыржан Баймуханова выразила благодарность коллегам, с которыми работала "на благо адвокатуры и позднее в статусе советника президента Союза адвокатов Казахстана, с 2011 года".

Также она поблагодарила делегатов Республиканской конференции, которые оказали ей честь и высокое доверие, избрав председателем Республиканской коллегии адвокатов.

Желаю Вам – всем адвокатам Казахстана, Вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия в семьях, в личной жизни и успехов в Вашей благородной деятельности! – заключила она.

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