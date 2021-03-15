Казахстан вернул 36 тыс. яиц в Россию 

Продукция не соответствовала требованиям ЕАЭС.

Государственные ветеринарные инспекторы МСХ РК вернули 36 тысяч яиц в Россию, сообщает zakon.kz.

11 марта госветинспекторы внешнего контрольного пункта Северо-Казахстанской области предотвратили ввоз 36 тысяч пищевых яиц, перемещаемых с нарушениями ветеринарного законодательства. Продукция направлялась в Казахстан из Оренбургской области РФ в сопровождении не соответствующего требованиям ЕАЭС ветеринарного сертификата. Груз возвращен на территорию страны-экспортера, сообщили в МСХ РК.

На сегодняшний день на внешней госгранице РК работает 31 ветеринарный контрольный пост. На российско-казахстанском и кыргызско-казахстанском участках границы расположены 32 поста.

С начала 2021 года за нарушения ветеринарно-санитарных правил при транспортировке животноводческой продукции предприниматели оштрафованы более, чем на 3,3 млн тенге.

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