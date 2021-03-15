Авиакомпания из ОАЭ запустит рейсы в Казахстан

Авиакомпания "Wizz Air Abu Dhabi" выразила готовность начать выполнение регулярных рейсов между Абу-Даби и городами Нур-Султан и Алматы с середины мая 2021 года.

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi из ОАЭ с мая может начать выполнять рейсы из Казахстана в Абу-Даби, передает zakon.kz.

В КГА МИИР РК сообщили, что 14 марта премьер-министр РК Аскар Мамин с рабочим визитом посетил Объединенные Арабские Эмираты. В рамках поездки между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и авиакомпанией "Wizz Air Abu Dhabi" было подписано Совместное заявление касательно открытия регулярных рейсов между РК и ОАЭ.

Авиакомпания "Wizz Air Abu Dhabi" выразила готовность начать выполнение регулярных рейсов между Абу-Даби и городами Нур-Султан и Алматы с середины мая 2021 года.

Стороны в пределах своей компетенции договорились дальше взаимодействовать по вопросу открытия этих рейсов.

Wizz Air Abu Dhabi - лоукостер, 6-я национальная авиакомпания ОАЭ, базирующая в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Авиакомпания выполняет международные рейсы в 11 стран по 13 маршрутам (Афины, Армения (Ереван), Болгария (София), Кипр (Ларнака), Египет (Александрия), Грузия (Кутаиси), Греция (Афины), Израиль (Тель-Авив), Украина (Одесса), Венгрия (Будапешт), Польша (Катовице), Румыния (Бухарест).На сегодняшний в парке авиакомпании 4 новых воздушных судна типа А321neo, а к концу 2021 года планируется увеличение авиапарка до 30 воздушных судов.

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