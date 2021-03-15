Поправки в закон о международных договорах подписал Токаев

Закон предусматривает нормы о приоритете ратифицированных международных договоров перед законами Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О международных договорах Республики Казахстан", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Законом вводятся нормы о приоритете ратифицированных международных договоров перед законами Казахстана о непосредственном применении таких договоров, об информировании общественности об изменениях в статусе международных договоров.

Кроме того, пояснял ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, закон обеспечит устранение пробела в части регулирования порядка прекращения международных договоров.

Вместе с тем предусматривается, что принятие закона позволит обеспечить учет интересов Казахстана во взаимоотношениях с государствами и международными организациями, не выполняющими взятые перед Казахстаном обязательства.

Эти задачи предлагается решить путем включения в законодательство о международных договорах норм, предусматривающих возможность принятия республикой ответных мер в виде приостановления выполнения международных договоров в случае нарушения другими государствами и международными организациями взятых перед Казахстаном обязательств.

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