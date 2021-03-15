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Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 

Фото: piqsels.com 15 марта 2021, 15:30

Местами ожидается туман, усиление ветра, на востоке с низовой метелью.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 16 марта, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона по прежнему ожидается погода без осадков. Лишь на юге и востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов так же сохранится неустойчивый характер погоды – местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидается туман, усиление ветра, на востоке с низовой метелью, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, днем Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра.

В Мангистауской, днем Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра.

В Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской Павлодарской областях местами ожидается туман, ночью в Восточно-Казахстанской области местами – низовая метель.

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