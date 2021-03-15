Что помогло предотвратить рост инфляции, рассказали в Нацбанке

Драйвером восстановления экономики будет выступать потребительский спрос.

По итогам 2020 года инфляция сложилась на уровне 7,5%, что соответствует предыдущим прогнозам Нацбанка -7,3-7,5%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, передает zakon.kz.

Как и ожидалось, основной вклад в инфляцию внес рост цен на продовольственные товары. Вместе с тем, рост цен на непродовольственные товары и платные услуги оказал понижающее влияние на динамику общей инфляции, - прокомментировал он.

Баймагамбетов отметил, что ускоренный рост на продовольствие в 2020 году как следствие пандемии стал общемировой тенденцией.

Во-первых, наблюдался повышенный спрос на отдельные товары (например, плодоовощная продукция, мясо, хлебобулочные изделия и крупы, молочная продукция).

Во-вторых, в условиях действия карантинных мер и перехода на удаленный режим работы нарушились цепочки поставок сырья и продукции, снизилось предложение некоторых товаров и услуг.

Вместе с тем, рост цен на продукты питания был нивелирован более стабильной динамикой непродовольственной и сервисной компонентов инфляции на фоне ограниченного потребительского спроса, а также соблюдения карантинных мер и ограничений на работу торговых объектов. Предотвратить еще большее ускорение инфляции в период коронакризиса помогли меры Правительства, которые включали установление пороговых цен на ряд социально-значимых продуктов питания, временное снижение НДС на данную группу товаров и другие меры, - отметил он.

По словам Баймагамбетова, в начале 2021 года основные тенденции прошлого года еще сохраняются.

В феврале 2021 года инфляция составила 7,4%, продолжая оставаться выше целевого уровня 4-6%. Рост цен на продовольственные товары (на 11,6% в феврале 2021 года) по-прежнему вносит наибольший вклад в формирование инфляционных процессов в Казахстане.

При этом непродовольственная и сервисная компоненты инфляции замедлились до 5,2% и 3,9%, что связано со все еще слабым потребительским спросом ввиду сохранения карантинных ограничений в регионах страны.

Все еще повышенными остаются инфляционные ожидания. В январе-феврале 2021 года количественная оценка инфляции на год вперед осталась неизменной и составила 6,7%. Относительно экономического развития Казахстана наши прогнозы на 2020 год реализовались. Сокращение экономики по итогам года составило 2,6% при нашем прогнозе снижения ВВП на 2,5-2,7%, - сказал Акылжан Баймагамбетов.

Он отметил, что негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику Казахстана постепенно ослабевает. Наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации и смягчение карантинных мер во многих регионах страны.

Так, после существенного ухудшения показателей в 3 и 4 кварталах 2020 года отмечалось оживление потребительского спроса и деловой активности как в отраслях производства товаров, так и предоставления услуг.

Однако признаки восстановления экономической активности, наблюдаемые в последние месяцы 2020 года, в январе 2021 года ослабли, и ВВП сократился на 4,5%. Основной отрицательный вклад в динамику ВВП внесли отрасли горнодобывающей промышленности, торговли и транспорта, - добавил замглавы Нацбанка.

По его словам, драйвером восстановления экономики будет выступать потребительский спрос. Его рост будет обеспечен увеличением реальных доходов населения и заработных плат, восстановительной динамикой потребительского кредитования.

Инвестиционный спрос также будет демонстрировать оживление. Это будет связано с реализацией инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, государственных антикризисных программ и общим ростом деловой активности реального сектора, по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

Что касается инфляции, при базовом сценарии в результате более высокой фактической траектории и сохранения высокого роста цен на отдельные виды продовольствия, повысились краткосрочные прогнозы. Тем не менее, в условиях отсутствия дисбалансов инфляция будет снижаться и к концу 2021 года сложится у верхней границы коридора 4-6%, продолжив замедление и в 2022 году, - сказал Баймагамбетов.

По его словам, прогнозируется постепенное замедление роста цен на продовольственные товары, что будет обусловлено стабилизацией ситуации на отдельных рынках продовольствия (масла и жиры, сахар, яйца, плодоовощная продукция) и выхода из расчета высоких значений роста цен на продовольственные товары.

Также предполагается постепенное снижение мировых продовольственных цен со второй половины 2021 года по мере появления урожая нового сельскохозяйственного сезона 2021-2022 годов.

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