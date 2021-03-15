Parimatch - официальный беттинг-партнер Ювентуса запускает кампанию с первым составом клуба

Сотрудничество Ювентуса и Parimatch выходит за рамки подписанного контракта.

Официальный беттинг-партнер Ювентуса — Parimatch презентовал новое видео с участием лучших звезд клуба: Артура Мело, Луиса Да Силва Данило, Альваро Мората, Криштиану Роналду и Войцеха Щенсного. Видео наполнено желтыми электрическими импульсами бренда Parimatch. Его цель — построение знания о партнерстве брендов среди аудитории фанатов.

Ссылка на видео

Сотрудничество Ювентуса и Parimatch выходит за рамки подписанного контракта. Это слияние двух энергий, двух сильных команд, двух брендов. Сила Ювентуса в его выдающейся истории, внушительном списке титулов и достижений, традициях и поддержке миллионов поклонников. Сила Parimatch в его смелости, молодости, амбициях и отсутствии барьеров.

Последние 6 месяцев мы наблюдаем за партнерством двух сильных брендов, которые обеспечивают невероятное развлечение миллионам фанатов по всему миру. Шаг за шагом мы укрепляем наше партнерство и рады видеть взрывной коктейль, созданный взаимодополняющей энергией Ювентуса и Parimatch. Связь выдающихся футболистов, представляющих один из сильнейших клубов мира с энергией и смелостью Parimatch — это зрелище, которое стоит увидеть, — говорит Иван Ляшенко, CMO Parimatch.

Видео было снято украинской студией Electric Sheep Film. Режиссерами фильма были Андрей Копотс и Макар Северин. За съемочный процесс отвечал Никита Кузьменко, опытный оператор, который ранее работал с Кэти Перри и Карди Би. Музыка была создана Евгением Филатовым, также известным как "The Maneken" — известным украинским композитором и саунд-продюсером группы ONUKA.

Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в 10 странах на 4 континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!