Какие риски существуют для экономики Казахстана

Так, в части платных услуг существует риск отложенной инфляции регулируемой части услуг.

Какие риски существуют для роста инфляции и в целом для экономики в среднесрочном периоде, рассказал заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, передает zakon.kz.

На прогнозном горизонте в целом преобладают проинфляционные риски. Они выражены в сохранении текущих и возникновении новых дисбалансов на отдельных рынках продовольственных товаров как внутри страны, так и на мировых рынках продовольствия (зерновые, сахар, растительные масла). Ограничение экспортных поставок и повышенный спрос в условиях стремления многих стран обеспечить продовольственную безопасность вместе с недостаточным объемом урожая может обусловить дальнейший рост мировых цен на продовольствие. Акылжан Баймагамбетов.

Это, в свою очередь, создаст предпосылки для усиления внешнего инфляционного фона для продовольственной инфляции в Казахстане.

По словам главы Нацбанка, проинфляционное давление на цены также может оказать более быстрое, чем ожидается, восстановление внутреннего спроса.

Опережающий рост реальных заработных плат вкупе с расширением потребительского кредитования в условиях более быстрого, чем предполагается в рамках базового сценария, восстановления экономики может привести к ускорению роста цен на непродовольственные товары и платные услуги, спрос на которые был ограниченным в период жестких ограничений во время пандемии COVID-19, - пояснил он.

Кроме того, в части платных услуг существует риск отложенной инфляции регулируемой части услуг.

На практике нерыночное тарифообразование приводит к повышению износа основных средств регулируемых инфраструктурных предприятий и вынужденному более резкому повышению цен, что мы вероятно в ближайшее время будем наблюдать на рынке электроэнергии. Учитывая вероятность роста тарифов на электроэнергию, риски по формированию инфляции в пределах установленного целевого коридора остаются повышенными, - отметил Баймагамбетов.

По его словам, существенным риском для экономики Казахстана, как и многих других стран мира, является ухудшение эпидемиологической ситуации и низкая эффективность процесса массовой вакцинации. Это может обусловить необходимость введения жестких карантинных ограничений, что повлечет за собой снижение экономической активности и ускорение инфляционных процессов.

Перспективы рынка нефти остаются сопряженными с высокой неопределенностью в связи с неравномерностью восстановления мировой экономики, дальнейшей динамикой пандемии и эффективностью вакцинирования, которое продвигается неравномерно даже среди развитых стран, а также с последующими решениями ОПЕК+.

Текущий позитивный сентимент рынка поддерживается сокращением запасов и добычи нефти в США на фоне морозов, а также принятием пакета стимулов в США для поддержки экономики, - отметил замглавы Нацбанка.

Он заметил, что восстановительная динамика в экономиках стран-торговых партнеров Казахстана будет неравномерной. Ожидается более быстрое восстановление экономики Китая за счет повышения инвестиционной активности, потребления и роста экспорта, при сдержанном восстановлении экономик стран ЕС в условиях борьбы с пандемией коронавируса. В России действие соглашения ОПЕК+ и слабый внутренний спрос будут ограничивать более высокие темпы восстановительного роста.

Среди внешних рисков Баймагамбетов также отметил возможное снижение цен на энергоносители ввиду увеличения предложения странами ОПЕК+ и вне ОПЕК.

Ухудшение ситуации с COVID-19 в мире на фоне появления новых штаммов и/или неэффективной вакцинации также может стать препятствием восстановлению мировой экономики, вызвать падение цен на нефть и сбой поставок товаров и услуг.

Распространение COVID-19 в развивающихся странах вероятно будет более выраженным как вследствие менее развитой системы здравоохранения, так и более ограниченного доступа к вакцинам. В этой связи рост цен на нефть в настоящее время может быть временным и риск снижения цен на нефть сохраняется, - резюмировал он.

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