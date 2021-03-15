КМГ: итоги года лучше, чем ожидались

Добыча нефти с учетом доли КМГ в крупных проектах за 2020 год составила 21,7 млн тонн нефти.

Национальная компания "Казмунайгаз" несмотря на испытания в 2020 году, такие как пандемия коронавируса, снижение цен на нефть и ограничения добычи в рамках соглашения ОПЕК+, сумела достичь более лучших результатов, чем прогнозировались.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Правления КМГ Даурен КАРАБАЕВ.

Выручка в прошлом году составила 4,6 трлн тенге, что на 33,6% ниже показателя за 2019 год. Чистая прибыль в отчетном периоде составила 172 млрд тенге, - сообщил он.

Так, добыча нефти с учетом доли КМГ в крупных проектах за 2020 год составила 21,7 млн тонн нефти, что на 7,9 процентов меньше, чем в 2019 году, однако соответствует прогнозным ожиданиям. Добыча газа составила 8,2 млрд кубометров. Транпортировано 73,1 тысяч тонн нефти и 86,5 млн кубометров газа.

Снижение объема транспортировки газа по магистральным трубопроводам в основном связано с уменьшением транзита газа из Узбекистана, Туркменистана в Китай, сокращением "Газпромом" транзита своего газа через Казахстан и уменьшением экспортных поставок Карачаганакского газа в Россию, а также снижением объема экспорта Тенгизского газа, - разъяснил Карабаев.

Производственные расходы КМГ в прошлом году увеличились незначительно, на 2,6%, составив 741 млрд тенге.

Это связано с тем, что компания не сокращала производственный персонал, не останавливала производство - и стремилась сохранить объемы работ для своих подрядчиков, но при этом сохраняла контроль над затратами, - подчеркнул Карабаев. - Производственный персонал мы не сокращали - и сокращать не планируем: мы оптимизировали штат головного офиса, дальнейшее уменьшение численности по группе КМГ не ожидается. Общие административные расходы снизились на 20,5 %, до 170 млрд тенге: мы проводили работу по сокращению затрат непроизводственного характера – в части оплаты управленческому персоналу, в части затрат на консалтинг, на аренду офисов, на спонсорские проекты, - уточнил он.

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