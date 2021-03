Казахстанка высказалась о новом успехе на шоу "Голос"

Она прошла в 3 тур.

Казахстанская певица Диляра Дидаркызы успешно прошла второй этап на украинской версии телевизионного конкурса "Голос" и прокомментировала свои выступления, передает zakon.kz.

Диляра попала в команду к Олегу Виннику, на 2м туре - "дуэли", казахстанка пела дуэтом с Яриной Малышняк песню "When you Believe", и в итоге именно наша соотечественница прошла дальше.

Песня была нереально сложная. Нам с Яринкой очень сложно было репетировать эту песню, так как мы находились в двух разных странах. Задача стояла спеться вместе. Из всех участников, наверное, не умолкая, репетировали только мы. После выступления стало грустно от того, что прошла лишь одна, мы обе были достойны пройти дальше. Но это шоу, тут все вылетают рано или поздно. Всего лишь вопрос времени. Но я буду биться до конца, - написала Диляра в Instagram.

