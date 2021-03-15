Общественный транспорт в Алматы не будет работать на Наурыз

Об этом сообщил главный санврач.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что в мегаполисе продолжат останавливать общественный транспорт на выходные. Не будут ходит автобусы, троллейбусы, метро и праздничные дни, связанные с Наурызом, передает zakon.kz.

Заболеваемость не снижается, наша задача, чтобы лечебные организации работали в штатном режиме, нужно снизить заболеваемость, чтобы мы не поставили цейнтот лечебным организациям. Комплекс мероприятий (речь о введенных недавно ограничениях - Прим.Авт) дал свои плоды. Транспорт на выходные и праздники будем останавливать и дальше, - заявил Бекшин.

Он уверен, что общественный транспорт является одним из источников распространения коронавируса.

17,5% заболевших в качестве вероятного места заражения называют общественный транспорт. Понимаете, есть достоверные. неоспоримые места заражения – от члена семьи, например, это достоверно. А есть вероятные – рынки, общественный транспорт. В ходе эпидемиологического анамнеза мы опрашиваем всех заразившихся и со слов зараженных определяем вероятные места заражения. - пояснил главный санврач Алматы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!