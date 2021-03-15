Как проходят матчи в непогоду

Природа всегда сильнее любых технологий.

Футбольные команды по всему миру нередко сталкиваются с необходимостью играть в экстремальных погодных условиях. Такие матчи весьма зрелищные, хоть и не доставляют удовольствия как игрокам, так и ярым болельщикам. Накануне Всемирного дня метеорологии, который будет отмечаться 23 марта, редакция zakon.kz вспомнила несколько ярких случаев матчей в непогоду - по одному случаю на стихию.

ЦСКА - "Спартак" - 10 ноября 2002 года.

Встреча "заклятых врагов" проходила в метель. Снег перед матчем заблокировал входы на стадион - зрителям приходилось перебираться через сугробы. Сотрудники стадиона пытались очистить поле, к этой работе привлекли и снегоуборочные машины.

Фото: РИА Новости

"Сатурн" - "Кубань" - 3 августа 2007 года.

Из-за проливного дождя матчи пришлось прервать и доиграть на следующий день. К моменту принятия этого решения "Сатурн" уже оформил два гола в ворота соперника. Отыграться "Кубани" не удалось и в доигровке.

Фото: www.saturn-fc.ru

"Ромфорд" - "Таррок" - 17 ноября 2015 года.

Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной... В этом матче английского турнира Д8 за "Ромфорд" сыграл 12 игрок на поле - ветер.

Защитник "Таррока" Камарл Данкан пытался выбить мяч из штрафной. Однако порыв ветра подхватил снаряд и развернул в обратную сторону. Голкипер пытался отразить удар, однако мяч благополучно влетел в ворота.

Судья был вынужден засчитать гол, так как никаких правил нарушено не было. Несмотря на невезение игроки "Таррока" смогли завершить матч вничью - 1:1.

К слову, автогол - не самое страшное, что могло произойти в тот момент. Немного спустя на Великобританию обрушился ураган "Барни".

Нигерия - Исландия - 22 июня 2018 года.

Во время чемпионата мира в России жаркая погода повлияла на исход этого матча группового этапа. Такое мнение выразил главный тренер сборной Исландии.

Еще до начала игры тренер африканской команды выражал надежду, что погода встанет на сторону его команды. Так и случилось - во время матча температура воздуха достигла 33°С.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бельгия - Тунис - 7 июня 2014 года.

Град размером с куриное яйцо выпал на 24-й минуте товарищеского матча между этими командами.

Арбитр принял решение приостановить игру, перерыв длился 40 минут. За это время погода наладилась, а камешки льда быстро растаяли из-за июньского тепла.

Фото: AP/Yves Logghe

"Туран" - "Астана" - 13 марта 2021 года.

Матч первого тура чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021 ознаменовался игрой на мокром поле.

Главный тренер столичной команды Андрей Тихонов рассказал, что перед игрой они просили организаторов о ее переносе.

Природа всегда сильнее любых технологий. И иногда нужно подчиниться ей, а не пытаться победить. В Туркестане выпало такое количество осадков, что поле не справилось. Если на нем сплошь лужи и оно больше напоминает озеро, то зачем играть на нем? Наши представители обращались в лигу, просили перенести. Но их не услышали, - говорит Тихонов.

Встреча завершилась ничьей - 2:2.

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