Названо место казахстанских футбольных клубов в Европе

Вышел новый рейтинг УЕФА.

УЕФА опубликовал новый клубный рейтинг. В нем присутствует 7 казахстанских команд, передает zakon.kz.

Лучшим из казахстанских клубов в рейтинге является "Астана". Столичная команда сейчас занимает 64 место ( год назад клуб был 56-м). Действующий чемпион Казахстана алматинский "Кайрат" располагается на 192 месте.

С 308-й по 312-ю места в таблице делят между собой кызылординский "Кайсар", шымкентский "Ордабасы", костанайский "Тобол", павлодарский "Иртыш" и "Актобе".

Первое место в рейтинге занимает "Бавария", на втором месте "Барселона" (Барселона, Испания), а на третьем "Ювентус" (Турин, Италия).

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