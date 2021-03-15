Взрыв газа в Кызылординской области унес 4 жизни

До прибытия пожарных соседям удалось извлечь одну женщину - ее доставили в больницу.

Трагедия произошла днем 15 марта в Кармакшинском районе поселке Жосалы. В одноэтажном частном жилом доме взорвался газовый бытовой баллон, сообщает zakon.kz.

Дом обрушился, спасатели извлекли из-под завалов четыре тела: хозяйку дома 1981 г.р., ее сестру 2000 г.р., соседку 2001 г.р. и родственника хозяйки 1999 г.р.

До прибытия пожарных соседям удалось извлечь соседку 1950 г.р. Она доставлена в больницу.

Известно, что взорвавшийся баллон был объемом 27 литров.

В 15 часов 17 минут пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 144 кв.м., площадь обрушения 46 кв.м. На месте находятся: ДЧС (16 сотрудников и 4 ед. техники), ДП (20 сотрудников и 4 ед. техники), МИО (10 работников и 3 ед. техники), прокуратура (3 сотрудника и 1 ед. техники), БСМП (8 работников и 3 ед. техники), КРЭК (3 работника и 1 ед. техники). пресс-служба ДЧС Кызылординской области

В 17:05 работы по разбору обрушенных конструкций дома завершены, проводится обследование места пожара. Причина происшествия устанавливается, из Кызылорды прибыла испытательная пожарная лаборатория.

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