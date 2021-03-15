В Казахстане планируют запретить продажу земли не только иностранцам, но и кандасам

Законопроект об этом находится в Парламенте РК.

На сайте Мажилиса опубликован проект поправок в некоторые законодательные акты по вопросам земельных отношений, которые внес на рассмотрение парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

В частности, предусматривается запрет на продажу и аренду земли иностранцам и кандасам.

Так, в ст. 24 Земельного кодекса предлагается следующее изменение:

Иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, юридические лица Республики Казахстан с иностранным участием, международные организации, научные центры с международным участием, а также кандасы не могут обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности, а также временного землепользования.

Кандасами (ранее оралманы) называют этнических казахов, возвращающихся на историческую родину.

Вместе с тем прописаны правила предоставления земельных участков кандасам.

Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства кандасам осуществляется на праве временного безвозмездного землепользования из земель сельских населенных пунктов, специального земельного фонда, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, и земель запаса, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, - говорится в документе.

Кроме того, в статье 37 предлагается оставить норму о том, что право временного возмездного землепользования (аренды) предоставляется для ведения крестьянского или фермерского хозяйства гражданам Республики Казахстан на срок от 10 до 49 лет.

Предлагается предоставлять право временного возмездного землепользования (аренды) для ведения сельскохозяйственного производства негосударственным юридическим лицам Республики Казахстан без иностранного участия на срок до 49 лет.

Также в статье 171 предлагается норма о том, что "право временного землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения, предоставленное до 1 июля 2016 года на условиях аренды иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам, действует до окончания срока действия договора аренды и не подлежит продлению на новый срок".

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно запретить продажу и аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам.31 декабря 2021 года истекает срок моратория на отдельные положения Земельного кодекса, в том числе сдачи сельхозземель в аренду казахстанцам и иностранным гражданам, а также продажи участков казахстанским фермерам. О том, что он направил законопроект в парламент, сообщил в своем twitter.

Стоит отметить, что статус кандаса прекращается:

после получения кандасом гражданства Республики Казахстан;

по истечении одного года со дня получения статуса кандаса.

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