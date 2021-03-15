В Усть-Каменогорске травили тараканов, а пострадали жильцы

Задыхавшихся, дезориентированных людей эвакуировали среди ночи.

В одном из кафе Усть-Каменогорска администрация решила потравить тараканов. Химикаты распыляли ночью, ночью же пришлось эвакуировать целый подъезд дома, сообщает zakon.kz.

Информация о произошедшем появилась в Instagram-паблике osa_uka_vko.

Автор уверен, что из-за халатности администрации заведения могли погибнуть люди. На место происшествия были вызваны медики, спасатели, пожарные. Задыхавшихся, дезориентированных людей эвакуировали.

Запах был настолько едкий, что вся одежда прорвалась, все выбегали на балконы чтоб хоть чуть-чуть отдышаться. Моего соседа откачивали, мою 6-месячную дочь увезли в больницу с отравлением. Соседа и его супругу в положении и мою маму увезли в больницу (но сказали что химико-токсикологической лаборатории нет и они могут только осмотр сделать!

По словам автора поста, тошнота и головная боль не прошли до сих пор.

Также он уверяет, что руководитель заведения не отреагировал на произошедшее должным образом, а ответил, что ничего страшного не произошло, и что они всегда так делают.

В ДП области отреагировали на случившееся.

По данному факту, собраны материалы и будут направлены в РГУ " Усть-Каменогорское городское управления санитарно-эпидемиологического контроля", для дальнейшего разбирательства. пресс-служба ДП ВКО

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