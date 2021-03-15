Свой колизей появится в Нур-Султане

Двухуровневая арена станет местом проведения соревнований по баскетболу, футболу; турниров по боксу, танцевальных батлов и гимнастике.

Столичный парк Ататюрк ждет реконструкция. Там уже этим летом появится колизей уличного спорта, передает zakon.kz.

Двухуровневая мультифункциональная арена будет иметь 4 входа, посадочные трибуны по периметру. На втором уровне предусмотрены теневые навесы.

Двухуровневая арена станет местом проведения соревнований по баскетболу, футболу; турниров по боксу, танцевальных батлов и гимнастике. Зимой трибуна может трансформироваться в ледовый каток для хоккеистов и фигуристов.

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова уделяется особое внимание благоустройству территорий города - парков, скверов, дворовых территорий. Таким образом, парк Ататюрк планируется поделить функционально на зоны стритфуда, спортивно-тренажерную, детскую игровую и мини-экстрим площадку. Основной упор сделан на популяризацию массового уличного спорта в целях реализации послания народу Казахстана главы государства. И эта работа будет продолжена по всему городу, - отметил руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлан Уранхаев.

На территории парка планируется организовать 5 площадок для стритбола. Таким образом, можно одновременно проводить игры с разных площадок, что удобно для соревнований.

По словам руководителя Центра урбанистики Елнара Базыкена, в парке планируется установить теневые навесы, качели, уличную мебель, павильоны для быстрого питания. Работа будет начата в текущем году.

Работа проводится по мастер-плану "Нур-Султан – комфортный город". В рамках его реализации, в прошлом году в столице было создано 60 общественных пространств и благоустроено более 150 дворов.

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