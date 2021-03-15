Два человека погибли в ДТП в Актюбинской области

Проводится досудебное расследование по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Еще два человека погибли в результате ДТП в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Mitsubishi Lancer двигался по трассе Покровка-Жанажол в направлении поселка Кенкияк Темирского района и попал в занос, выехала на встречную полосу, столкнулась со встречным авто Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП 54-летний водитель Mitsubishi Lancer от полученных травм погиб на месте происшествия, 52-летняя пассажирка скончалась в районной больнице поселка Кенкияк.

62-летний водитель внедорожника также был доставлен в поселковую больницу и после оказания медицинской помощи отпущен.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Ранее на трассе "Самара-Шымкент" в Актюбинской области Pontiac-Viva столкнулся с грузовиком DAF. Также погибли люди.

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