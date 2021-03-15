У акима Атырауской области новый заместитель

Им стал Нариман Таушов.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил активу своего нового заместителя Наримана Бахытовича Таушова, назначенного на должность по согласованию с Администрацией Президента РК, сообщает zakon.kz.

Нариман Таушов родился в 1967 году в селе Енбекшил Курмангазинского района Атырауской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Гурьевский политехнический техникум (1982-1986)

Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (1988-1993)

Трудовой стаж:

Налоговый инспектор в Государственной налоговой инспекции по городу Уральску (с 1993-1994);

Старший налоговый инспектор, главный налоговый инспектор Налоговой инспекции по городу Уральску; заместитель начальника отдела, начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя налогового комитета по Западно-Казахстанской области (1994-2001);

Председатель Налогового комитета по Мангистауской области, председатель Налогового комитета по Западно-Казахстанской области, начальник Управления финансового контроля и государственных закупок по ЗКО. (2001-2007);

Руководитель Налогового комитет по Атырауской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан. (29.01.2007-07.2008);

Начальник Налогового департамента по Атырауской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (07.2008-2009);

Начальник Налогового департамента по г. Уральск (с 2010)

Обозначив задачи, стоящие перед новым заместителем, глава региона отметил: "Считаю, что Нариман Бахытович как компетентный руководитель, человек с огромным опытом работы достоин этой должности и возлагаю на него большое доверие".

Бывшая до этого заместителем акима Атырауской области Ажигалиева Айгуль Темиртасовна, освобождена от этой должности в соответствии с изменениями, внесенными в принципы ротации государственных служащих. пресс-служба акима Атырауской области

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