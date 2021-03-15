У акима Атырауской области новый заместитель

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Им стал Нариман Таушов.
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил активу своего нового заместителя Наримана Бахытовича Таушова, назначенного на должность по согласованию с Администрацией Президента РК, сообщает zakon.kz.
Нариман Таушов родился в 1967 году в селе Енбекшил Курмангазинского района Атырауской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Трудовой стаж:
Обозначив задачи, стоящие перед новым заместителем, глава региона отметил: "Считаю, что Нариман Бахытович как компетентный руководитель, человек с огромным опытом работы достоин этой должности и возлагаю на него большое доверие".
Бывшая до этого заместителем акима Атырауской области Ажигалиева Айгуль Темиртасовна, освобождена от этой должности в соответствии с изменениями, внесенными в принципы ротации государственных служащих. пресс-служба акима Атырауской области
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