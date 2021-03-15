Главный санврач Украины заболел коронавирусом после вакцинации AstraZeneca

Сейчас Виктор Ляшко находится на больничном.

Главный санитарный врач Украины заявил, что заболел коронавирусом на 13-й день после вакцинации AstraZeneca, сообщает zakon.kz.

Виктор Ляшко написал об этом в своем Facebook.

Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!

Отдельно Ляшко отметил, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья.

Сейчас главный санитарный врач Украины находится на больничном.

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