ТРЦ опять не будут работать в Нур-Султане по воскресеньям

Постановление вступает в силу с 00:00 18 марта 2021 года.

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан внес изменения в постановление о карантине в столице, сообщает zakon.kz.

Сохраняется запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные и запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена.

Работа ТРЦ, ТЦ и торговых домов разрешается лишь в будние и субботние дни в штатном режиме, с запретом работы в воскресные дни.

Объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) будут работать в будние и выходные дни с 07:00 до 22:00.

Постановление вступает в силу с 00:00 18 марта 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

Ранее стало известно, что в Нур-Султане вводят локдаун на 21 марта

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