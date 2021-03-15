Наш дружелюбный концлагерь - Навальный опубликовал новый пост в соцсетях

Он рассказал, что в колонии соблюдаются режим, устав и распорядок дня, а мат и жаргонные слова запрещены. Везде установлены видеокамеры, при малейших нарушениях составляют рапорт.

В Instagram оппозиционера Алексея Навального появилась запись, в которой он впервые сообщил детали своего пребывания в ИК-2 "Покров", сообщает zakon.kz.

Всем привет из "Сектора усиленного контроля А". Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы. Алексей Навальный

К сообщению прикреплено фото Навального с очень короткой стрижкой - в тексте говорится, что его недавно обрили. Впрочем, фото сделано не в колонии, а несколько лет назад.

По словам оппозиционера, насилия по отношению к заключенным со стороны тюремщиков он пока не замечал, но "по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками".

Он рассказал, что в колонии соблюдаются режим, устав и распорядок дня, а мат и жаргонные слова запрещены. Везде установлены видеокамеры, при малейших нарушениях составляют рапорт.

Также добавил, что ему на грудь поместили подчеркнутую красной полосой табличку с именем и фото – из-за того, что он считается склонным к побегу.

Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Так что в целом у меня все хорошо. Алексей Навальный

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