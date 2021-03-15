Домой не вернулись: хроника авиакатастроф в Казахстане за последние 14 лет

Больше всего авиакатастроф происходит в Алматы и Алматинской области.

За последние 14 лет авиакатастрофы в Казахстане происходили каждый год, за исключением 2011, 2018 и 2020 года. Больше всего ЧП с воздушными суднами наблюдается в Алматы и Алматинской области. Последний трагический случай произошел здесь 13 марта 2021 года: в аэропорту Алматы разбился военный самолет АН-26 Авиационной службы КНБ РК, сообщает zakon.kz.

Наибольшее количество людей погибло в авиакатастрофе 25 декабря 2012 года - 27 человек (военнослужащие). Затем 29 января 2013 года – 21 человек (пять членов экипажа и 16 пассажиров), летевших из Кокшетау в Алматы. Это была первая за годы независимости авиакатастрофа с пассажирским лайнером.

27 марта 2019 года в Кызылординской области во время крушения вертолета Ми-8 Министерства обороны РК погибли 13 военнослужащих. 27 декабря того же года в районе аэропорта Алматы разбился самолет, вылетающий в Нур-Султан, погибли 12 человек. При других авиаЧП погибали от одного до восьми человек.

Больше всего воздушные судна терпели крушение в Алматы и Алматинской области и частично в Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях.

Самыми безопасными за последние 14 лет были для Казахстана 2011, 2018 и 2020 гг. - ни одной авиакатастрофы.

Хроника авиакатастроф с 2008 по 2021 год

2008 год

28 февраля - в Кызылординской области упал вертолет МЧС, совершавший облет с целью проверки паводковых районов. На борту были 15 человек - представители СМИ и чиновники региона во главе с акимом области Мухтаром Кул-Мухаммедом. Погибли пять человек, в том числе журналисты.

2009 год

17 июня - в Алматинской области при взлете упал и загорелся вертолет Ми-24 Министерства обороны. Три члена экипажа были госпитализированы в больницу. Причиной аварии стал самопроизвольный разворот вертолета со снижением влево.

8 сентября - в Южно-Казахстанской области разбился вертолет Ми-8 Пограничной службы КНБ. На борту были 13 военнослужащих, они направлялись на спецоперацию по поимке нарушителей границы. Погибли десять человек.

2010 год

12 марта - в Восточно-Казахстанской области потерпел крушение санитарный вертолет Ми-8Т МЧС. Спасатели летели в село Маканчи, чтобы доставить больного и несколько рожениц в больницу Урджара. На борту находились фельдшер санавиации, гинеколог, два акима сельских округов, всего восемь человек. Все они погибли.

2012 год

22 августа - недалеко от аэропорта Астаны рухнул военный вертолет Ми-17, на котором экипаж из четырех военнослужащих совершал тренировочный полет. Все погибли на месте.

29 ноября - в Алматинской области были обнаружены обломки вертолета Ми-8 с бортовым номером 829 компании "Евро-Азия Эйр". Вертолет совершал облет нефтепровода Атасу - Алашанькоу и пропал 24 ноября в районе Коктума - Достык, близ границы с Китаем. Все восемь человек, находившихся на борту вертолета, погибли.

25 декабря - близ города Шымкента потерпел крушение ведомственный военно-транспортный самолет Ан-72 Пограничной службы КНБ, летевший из Астаны. На борту находились 27 человек, все они погибли.

2013 год

29 января – в Алматинской области близ поселка Кызыл Ту при посадке рухнул на землю самолет "Chellenger-200" авиакомпании SCAT, выполнявший рейс № 760 Кокшетау – Алматы.

На борту судна находился 21 человек: пять членов экипажа и 16 пассажиров. Все погибли. Причиной крушения названы плохие погодные условия и ошибочные действия экипажа. Это первая за годы независимости авиакатастрофа с пассажирским лайнером.

2014 год

28 мая – в Алматинской области упал легкомоторный самолет "Бекас-X-32 во время химической обработки полей. 29-летний пилот погиб.

23 сентября - в Алматинской области во время учебно-тренировочных полетов разбился военный самолет Су-27. Погибли командир авиабазы подполковник Ерлан Науанов и начальник штаба подполковник Денис Горбунов.

2015 год

20 января - в Жамбылской области потерпел крушение самолет Ан-2 компании "Олимп Эйр", следовавший по маршруту Балхаш – рудник Шатырколь. На борту находились три члена экипажа и четыре сотрудника компании "Казахмыс". Причиной авиакатастрофы стало несоблюдение минимально допустимой безопасной высоты полета в условиях плохой видимости. Шесть человек погибли, чудом уцелела только 28-летняя геолог Асем Шаяхметова.

27 мая - недалеко от Талдыкоргана разбился двухместный винтокрылый летательный аппарат - автожир. Пилот погиб.

2016 год

23 января - в Жамбылской области недалеко от зимовки "Садыхан"потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот был доставлен очевидцами ЧП в больницу, но скончался от сердечной недостаточности.

27 января - в Алматинской области разбился вертолет UP-MD 600-N, который должен был доставить ребенка из Алакольского района в больницу Талдыкоргана. Погибли все пять человек, которые находились на борту.

27 июня – в Алматинской области близ села Береке совершил аварийную посадку самолет Ан-2, проводивший обработку полей. Воздушное судно принадлежало ТОО "Тамшыбұлақ". На борту находились два человека, один из них погиб.

2017 год

25 февраля - в Восточно-Казахстанской области разбился вертолет С-341 с депутатом маслихата Аягозского района Айткали Акбаевым на борту. Вертолет вылетел из села Кожа Урджарского района, через некоторое время пропал с радаров. 26 февраля в 60 км от Аягоза были найдены обломки машины. Пассажир выжил, пилот Петр Устинов погиб.

27 июля - в 10 км от Жаркента Алматинской области упал и загорелся самолет ЯК-12 компании "КазАвиа". Воздушное судно выполняло обработку кукурузных полей. На борту находились пилот Хамит Акбергенов и глава крестьянского хозяйства Масимжан Масимов. Оба погибли.

10 августа – рядом с аэродромом "Азем" под Алматы во время учений упал самолет Тecnam-P 2002 Академии гражданской авиации. Погибли пилот-инструктор Сергей Курченко, приехавший в Казахстан из Киева, и курсант Айдар Абишев.

25 августа – в Балхашском районе Алматинской области рухнул на землю легкомоторный двухместный самолет МAULE М-7-260С, принадлежащий ТОО "Олжа Бастау". Пилот Анатолий Меньшиков погиб, турист получил травмы.

7 сентября - близ поселка Шалкар Кызылординской области потерпел крушение вертолет МИ-8 авиакомпании "Евро-Азия Эйр". Жертв и пострадавших нет.

3 октября - под Алматы разбился самолет Ан-28 компании East Wing, выполнявший рейс по маршруту Алматы – Шымкент – Алматы. Кроме трех членов экипажа, на борту были два медицинских работника, они летели для оказания медицинской помощи роженице, которая находилась в тяжелом состоянии. Все пять человек погибли на месте катастрофы.

2019 год

17 января - в Алматы на территории санатория "Алатау" упал частный вертолет Еврокоптер-130 авиакомпании Sky Service, следовавший по маршруту Боралдай – Большое Алматинское озеро. На борту был только пилот-командир воздушного судна Валентин Шитов. Он скончался по дороге в больницу.

27 марта - в Кызылординской области упал вертолет Ми-8 Министерства обороны РК, следовавший из Актау в Шымкент в рамках учений. Причиной крушения стали сложные погодные условия, а также человеческий фактор. Погибли 13 военнослужащих.

27 декабря – в районе аэропорта Алматы разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, следовавший рейсом № Z2100 Алматы - Нур-Султан. Воздушное судно при взлете потеряло высоту и, пробив бетонное ограждение, столкнулось с двухэтажным строением. На его борту находились 5 членов экипажа и 93 пассажира, из них погибли 12 человек. Первый пилот скончался на месте, второй пилот умер 28 января 2020 года.

2021 год

13 марта - при посадке в аэропорту Алматы потерпел крушение военный самолет АН-26 Авиационной службы КНБ РК. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами. Причины происшествия выясняются.

К слову, первой задокументированной аварией пассажирского судна на территории Казахской ССР стала авиакатастрофа 26 декабря 1941 года: самолет Г-2 при взлете на алматинском аэродроме упал на крыло и загорелся. На борту находились 34 человека, из них 26 погибли, 8 выжили.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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